Faturalardaki artış Avrupalıların alışkanlıklarını değiştirdi Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji maliyetleri nedeniyle yükselen faturaları düşürmeye odaklandı.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye 27 ülke ile İzlanda ve Norveç'te her 2 yılda bir yaptığı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili kapsamlı "Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

Anket, geçen yılın ekim ve kasım dönemindeki verileri içeriyor.

Avrupalıların yüzde 71'i evde enerji tasarrufuna yöneldi

Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Avrupalıların yarısı faturalarını ödeyememe konusunda endişeli ve kaygı duyuyor. Ayrıca vatandaşların yüzde 71'i evde enerji tüketimini düşürdü.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicilerin yarısından fazlası alışkanlıklarını değiştirdi.

Ayrıca, tüketicilerin yüzde 28'i de ulaşım seçeneklerini daha uygunlarıyla değiştirdi.

Konut kredisi ve işe ulaşım faturalarını ödeyememe endişesi duyuluyor

Ankete katılanların yüzde 48'i, konut kredisi ve işe ulaşım da dahil olmak üzere çeşitli faturalarını ödeyememe kaygısı taşıyor.

Faturalarını birikimleri ile ödeyenler var

Vatandaşların yüzde 37'si de faturalarını ödeyebilmek için birikimlerini kullanmak zorunda kalıyor.

Ayrıca, konut kredisi kullananların yüzde 10'unun ödemeleri değişen faiz oranları nedeniyle artış gösterdi.