Fed 2020'deki kârı ABD hazinesinin

Fed, 2020 yılında yaptığı faaliyetlerden elde ettiği kazancın büyük bölümünü ABD hazinesine kaynak olarak aktarıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2020'de net kârın bir önceki yıla göre 33 milyar 300 milyon dolar artışla 88 milyar 800 milyon dolar olduğunu ve bunun 88 milyar 500 milyon dolarının hazineye aktarılacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, bankanın 2020 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin öncü veriler paylaşıldı.

FED BU YIL 33.3 MİLYAR DOLAR KÂR ETTİ

Açıklamada, Fed'in 2020'deki tahmini net kârının bir önceki yıla göre 33 milyar 300 milyon dolar artışla 88 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.

88 MİLYAR 500 MİLYON DOLAR ABD HAZİNESİNE GİDİYOR

Söz konusu kârın 88 milyar 500 milyon milyar dolarının ABD hazinesine aktarılacağı belirtilen açıklamada, bu dönemde faiz giderlerinde düşüş kaydedildiği belirtildi.

İŞLETME GİDERLERİ HESAPLANDI

Açıklamada, 12 Fed şubesinin işletme giderlerinin ise 2020'de 4 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, 2020 yılına ait denetlenmiş mali tabloların ise mart ayında yayınlanmasının beklendiğini belirtildi.