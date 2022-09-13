Fed faizi 75 baz puan daha artırmaya hazırlanıyor

Fed'in enflasyonu düşürmek için para politikasının sıkılaştırarak faiz artışına gideceğinin sinyalleri açık. Politika faizinin ne kadar artıracağı ise kulislerde konuşuluyor.

Gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 20-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği politika toplantısında.

Fed'in, politika toplantısında bir kez daha 75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına gideceği bekleniyor.

ABD'de enflasyon hedefin üç katı

ABD'de enflasyon, Fed'in hesaplamalarına göre hedef yüzde 2 seviyesinin üç katından fazla.

Anketlerden yüzde 75 faiz artışı çıkıyor

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 72 ekonomistten 44'ü, haziran ve temmuzda 75 baz puan büyüklüğünde artırıma gitmiş olan merkez bankasının gelecek hafta da faizleri 75 baz puan artıracağını bekliyor.

Geçen ay ekonomistlerin yalnızca yüzde 20'si bu büyüklükte bir artış bekliyordu. Analistlerin kalan yüzde 39'u ise 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı bekliyor.

Fed faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseltecek

Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3.00-yüzde 3,25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.