Petrol
95.01
1.07%
Euro
18.5323
0.45%
Dolar
18.2443
0.16%
Altın
1.011
0.10%
Borsa
3694
1.21%
Bitcoin
409.931
0.40%
BTXN Coin
6.81
0.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Fed faizi 75 baz puan daha artırmaya hazırlanıyor

    Fed'in enflasyonu düşürmek için para politikasının sıkılaştırarak faiz artışına gideceğinin sinyalleri açık. Politika faizinin ne kadar artıracağı ise kulislerde konuşuluyor.
    • 13.09.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fed faizi 75 baz puan daha artırmaya hazırlanıyor

    Gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 20-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği politika toplantısında.

    Fed'in, politika toplantısında bir kez daha 75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına gideceği bekleniyor.

    ABD'de enflasyon hedefin üç katı

    ABD'de enflasyon, Fed'in hesaplamalarına göre hedef yüzde 2 seviyesinin üç katından fazla.

    Anketlerden yüzde 75 faiz artışı çıkıyor

    Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 72 ekonomistten 44'ü, haziran ve temmuzda 75 baz puan büyüklüğünde artırıma gitmiş olan merkez bankasının  gelecek hafta da faizleri 75 baz puan artıracağını bekliyor.

    Geçen ay ekonomistlerin yalnızca yüzde 20'si bu büyüklükte bir artış bekliyordu. Analistlerin kalan yüzde 39'u ise 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı bekliyor.

    Fed faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseltecek

    Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3.00-yüzde 3,25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.

    Fed


    Sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi
    Emlak

    Sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi

    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi
    Futbol

    Batshuayi, Rennes'i gözüne kestirdi

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir