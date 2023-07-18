Fed açıkladı! ABD'de sanayi üretimi haziran ayında düştü ABD'de enflasyonu düşürme hedefi, büyümeye olumsuz katkı veriyor. Sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 azalarak düşüşünü ikinci aya taşıdı.

AA

ABD'nin sanayi üretimi, imalat sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı verileri beklentilerin gerisinde kaldı ve azaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, mayısta da yüzde 0,5 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 azaldı

İmalat sanayi üretimi de haziranda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

Beklentiler, imalat sanayi üretiminin de bu dönemde değişim kaydetmemesi yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,2 düşmüştü.

Kapasite kullanım oranı 0,5 puan azaldı

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 78,9 oldu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,5 olması öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 79,4 olarak kayıtlara geçmişti.