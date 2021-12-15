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FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Gözler ABD'de!

FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Gözler ABD'de!

Yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi Peki FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?