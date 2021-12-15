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- FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Gözler ABD'de!
FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Gözler ABD'de!
Yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi Peki FED aralık faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 09:41
ABD Merkez Bankası, yılın son faiz politikasını belirlemek için toplanıyor...
Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, altın ve doları etkilemesi beklenen FED faiz kararı ne olacak merak konusu.
Yatırımcılar, FED'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamalarını pürdikkat bekliyor.
Peki FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? FED aralık faizi kaç oldu? İşte detaylar...
FED ARALIK FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen FED toplantısından kesin sonuç henüz çıkmadı.
FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanacak.