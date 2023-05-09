Fed, bankalardaki büyük mevduat çıkışlarına dikkat çekti Fed'in kararları gibi açıklamaları ve yorumları da dünya para piyasalarında etkin olmaya devam ediyor. Fed, son açıklamasında bazı bankalardaki büyük mevduat çıkışlarının kredi koşullarında baskı oluşturabileceğine vurgu yaptı.

AA

Dünya bankacılık krizlerinin etkisinde ilerlerken, finans yapıları tartışmaya açıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2023 sayısını yayınladı.

Raporda, bu yıl Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın faiz oranı ve likidite risklerinin kötü yönetilmesine ilişkin endişelerin yol açtığı önemli mevduat çıkışlarının ardından iflas ettiği anımsatıldı.

"ABD'de banka mudilerini korumak için adımlar atıldı"

Mart ayında, bankacılık sistemindeki daha geniş yayılmaları önlemek için Fed'in Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Hazine Bakanlığı ile birlikte, banka mudilerini korumak ve hanehalklarına sürekli kredi akışını desteklemek için adımlar attığına değinilen raporda şu değerlendirmede bunuldu:

Bu adımlar ile bankacılık ve finans sektörünün dayanıklılığı sayesinde, finansal piyasalar normale döndü ve mart ayından bu yana mevduat akışları istikrar kazandı. Ancak büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankalar stres yaşamaya devam etti. Bu gelişmeler ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabilir.

"Bankacılık sektörü dayanıklılığını korudu"

Sigortasız mevduatlara aşırı bağımlılık ile zayıf risk yönetimine ilişkin endişelerin piyasa katılımcılarının bazı bankaların gücünü yeniden değerlendirmesine yol açtığına işaret edilen raporda, "Genel olarak, bankacılık sektörü önemli zarar karşılama kapasitesiyle dayanıklılığını korudu." ifadesi kullanıldı.

Raporda, sigortasız mevduatların önemli ölçüde geri çekilmesinin SVB, Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarına katkıda bulunduğu vurgulanarak, bunun başta büyük ölçüde sigortasız mevduatlara dayanan ve önemli ölçüde faiz oranı riskine maruz kalanlar olmak üzere diğer bazı bankalar için artan fonlama sıkıntılarına yol açtığı belirtildi.

Borç limiti tavanı

Raporda, ABD'nin borç limiti tavanı zamanında yükseltilmezse, olası bir temerrüdün olumsuz sonuçlarına değinilerek, bu sonuçlar arasında finansman piyasasında aksamalar ve daha sıkı mali koşulların yer aldığı ifade edildi.