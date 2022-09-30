Fed Başkan Yardımcısı Brainard'e göre para politikasında kısıtlamaya devam

Fed'in faiz adımlarının ana hedefi, enflasyonda yüzde 2 hedefini tutturabilmek. Fed Başkan Yardımcısı Brainard, bu hedefe ulaşmak noktasında para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini böyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından bir konferans düzenlendi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"Enflasyonu düşürmek zaman alacak"

Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek." ifadesini kullandı.

"Belirsizlik yüksek"

AA'nın haberine göre, Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.

"ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek"

Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.