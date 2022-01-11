Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, istifa ediyor

Fed, şubat ayında yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu aşamada Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın istifa edileceğinin duyulması piyasaların ilgisini çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına iki hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini duyurdu.

2018'DEN BU YANA GÖREV YAPIYORDU

Fed'den yapılan açıklamada, Clarida'nın 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı.

GÖREV SÜRESİ OCAK AYININ SONUNDA DOLUYOR

Açıklamada, görev süresi 31 Ocak'ta sona erecek Clarida'nın 14 Ocak'ta yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığı kaydedildi.

FED'İN FİNANSAL VARLIKLAR EDİNME HABERLERİNDEN SONRA AÇIKLANDI

Clarida'nın istifa kararının Fed'in koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI ADAYI HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı Fed Başkan Yardımcısı olarak aday göstermişti.