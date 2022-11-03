Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışını sürdürmekte ısrarlı

Dün politika faizini 75 baz puan artıran Fed'in Başkanı Powell, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, tüm dünyaya faiz artışına devam edecekleri sinyalini verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının açıklanmasının ardından faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.

Fed, dün akşam politika faizini 75 baz puan artırarak 3,75 ve 4,00 aralığına çıkarttığını ilan etti. Ardından Powell'ın açıklamaları bekleniyordu.

"Faiz artışı beklenenin üzerine çıkabilir"

Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Amaç enflasyonu yüzde 2'ye indirmek

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Powell, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ettiklerini ve politika duruşlarını kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

"Bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sürecek"

Powell, bankanın bilançosunun boyutunu küçültme sürecini de sürdürdüklerine işaret ederek, "Fiyat istikrarının yeniden sağlanması, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir." dedi.

"Parasal kısıtlamanın etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak"

Fed'in politika eylemleri sonucu finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını ve konut gibi ekonominin faiz oranına en duyarlı sektörlerinde talep üzerindeki etkilerini gördüklerini anlatan Powell, "Ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacaktır." dedi.

"Hala gidecek yolumuz var"

Faiz oranlarının seviyesine ilişkin önemli bir belirsizlik olduğunu belirten Powell, "Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu.

"Ara vermeyi düşünmek için çok erken"

AA'nnı haberine göre faiz artış hızının yavaşlatılmasının bir sonraki toplantıda veya ondan sonraki toplantıda uygun olacağını belirten Powell, henüz bir karar verilmediğini kaydetti.

Powell, faiz artışlarına ilişkin "Ara vermeyi düşünmek için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.