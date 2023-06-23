Fed Başkanı Jerome Powell'dan enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırma sinyali Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma metni daha önce basınla paylaşılmış ve orada faiz artışının sürme ihtimali netlik kazanmıştı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ülkede düşüşe geçen ancak yine de yüksek kalmaya devam eden enflasyonu düşürmek için faiz artırımına devam edileceğini belirtti.

Konuşmada ABD'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ifade edildi.

Powell, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Fed bu yıl iki kez daha faizi artırabilir

Faiz oranlarına ilişkin sorular üzerine Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell, sıkılaşma politikasında çok yol katettiklerini belirterek, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak olduğunu aktardı.

"Biraz daha gidilecek yer var"

Başlangıçta çok hızlı hareket ettiklerini anımsatan Powell, kademeli olarak yavaşladıklarını anlattı. Powell, enflasyonu kontrol altına almaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yaklaştık ancak faiz artırımları için biraz daha gidilecek yer var." dedi.