Fed Başkanı Powell: ABD ekonomisi Fed'in desteğine muhtaç

Fed Başkanı, ABD ekonomisine yönelik yaptığı açıklamalarda, para politikalarının destekleyici olduğunu ifade ederek ekonominin Fed desteğine ihtiyaç duymaya devam ettiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında gevşek para politikasına değinen Powell, bu politikanın enflasyonu ve finansal riskleri artıracağı görüşüne karşı çıktığını belirtti.

Ayrıca Merkez Bankası’nın, ABD vatandaşlarını yeniden işlerinin başlarına döndürmeye odaklandığını ifade etti.

“PARA POLİTİKAMIZ DESTEKLEYİCİ”

Cumhuriyetçi senatörler tarafından yöneltilen ekonominin beklenenden hızlı toparlanması sonrası kriz döneminde başlatılan politikalara hâlâ ihtiyaç olup olmadığı sorularına Powell, şu ifadeler ile cevap verdi:

“Para politikamız destekleyici ve bu şekilde kalmaya devam etme ihtiyacı sürüyor. Eğer bir şey yapacaksak son derece dikkatli, sakin ve önceden uyararak yapmamızı bekleyebilirsiniz.”





BÜYÜME HIZLI OLACAK

Koronavirüs salgını sonrasında başlayan ekonomik büyümenin potansiyel olarak hızlı olacağını kabul eden Powell, Fed'in ekonomik tahminlerinin bu yıl yüzde 6 düzeylerinde ekonomik büyüme beklentisini ortaya koyacak şekilde güncellenebileceğini ifade etti.