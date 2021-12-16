Fed Başkanı Powell: Amaç uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamak

Fed'in politika faizini sabit bıraktığı toplantının ardından Fed Başkanı Powell bir basın toplantısı düzenleyerek, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve atılacak adımları anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in, politika faizini kararını duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

"EKONOMİNİN ARTIK ARTAN MİKTARDA POLİTİKA DESTEĞİNE İHTİYACI YOK"

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını ifade etti.

"OMİCRON VARYANTI GÖRÜNÜM İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Ekonomik faaliyetin bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda ilerlediğine işaret eden Powell, koronavirüs vakalarındaki artış ve Omicron varyantının görünüm için risk oluşturduğunu vurguladı.

Ekonominin maksimum istihdama doğru hızla ilerlediğini aktaran Powell, işverenlerin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

Powell, "Özellikle ilave virüs dalgaları meydana gelirse iş gücü sıkıntısının ne kadar süreceği belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesinin kaldırıldığı açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

GELECEK YIL 3 FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021 için yüzde 0,1 olarak bırakılırken; 2022 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a, 2023 için yüzde 1'den yüzde 1,6'ya ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak bırakıldı.

ABD EKONOMİSİNİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e düşürülürken; ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye düşürülürken, 2024 yılı beklentisi yüzde 2'de tutuldu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

ENFLASYON TAHMİNİ ARTIRILDI

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve 2023 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,1'de bırakıldı.

VARLIK ALIMLARININ MART ORTASINDA SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Powell, Fed'in araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve daha yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını vurgulayarak, ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini dikkatle izleyeceklerini dile getirdi.

Fed'in açıkladığı tahminlerin Komite'nin kararını veya planını temsil etmediğini vurgulayan Powell, "Ekonominin bir yılda veya sonrasında nerede olacağını kimse kesin olarak bilmiyor." dedi.