Fed Başkanı Powell: Daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı

Fed Başkanı Powell: Daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı

Faiz artırımının açıklanmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmeleri gerektiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 13-14 Aralık tarihinde yaptığı toplantının ardından politika faizini 50 baz puan artırdı ve faiz aralığı, 4,25-4,50'ye yükseldi.

Fed, politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade ederek "Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor." dedi.

Powell, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor." diyerek de faiz artırımının yavaşlatacağının sinyalini verdi.

"Hızlı sıkılaşmanın etkileri henüz hissedilmedi"

Powell, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam anlamıyla hissedilmesinin zaman alacağını kaydederek, "Çok mesafe kat ettik ve şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tüm etkileri henüz hissedilmedi. Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var." dedi.

"İş gücü piyasalarının durumu iyi"

Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasasının son derece sıkı kalmaya devam ettiğini anlattı.

"A ylık fiyat artış hızında memnuniyet verici bir düşüş oldu "

Ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin aylık fiyat artış hızında memnuniyet verici bir düşüş olduğunu gösterdiğini belirten Powell, "Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Hala gidecek yolumuz var"

Faiz artış hızında yavaşlamaya gittiklerine işaret eden Powell, "50 baz puan hala tarihsel olarak büyük bir artış ve hala gidecek yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Powell, "Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla artırdığımız değil nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli." dedi.

Enflasyon hedefi: Yüzde 2

AA'nın haberine göre, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne emin olana kadar faiz indirimini düşünmeyeceklerini belirten Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sürdürmeyi gerektirecek." şeklinde konuştu.