Fed Başkanı Powell: Dijital para birimi mevcut formların yerini almamalı, tamamlayıcısı olmalı

Fed Başkanı Powell, dijital para biriminin, nakit ve mevcut özel sektör dijital formlarının yerini almasını değil tamamlayıcısı olarak hizmet etmesi gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen ve dijital para birimlerinin ele alındığı "Sınır Ötesi Ödemeler-Gelecek İçin Bir Vizyon" başlıklı panele katıldı.

“DİJİTAL PARA BİRİMİNİN MALİYETLERİNİ VE FAYDALARINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Dijital para biriminin, ABD ekonomisi ve ödeme sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Powell, diğer merkez bankalarıyla da konuya ilişkin iş birliğinin çok verimli olduğunu söyledi.

“DİJİTAL PARANIN FIRSAT VE RİSKLERİ ÜLKELERE GÖRE FARKLILAŞACAK”

Powell, dijital para birimlerinin sunduğu fırsat ve risklerin ülkelere göre farklılık göstereceğini aktardı.

"TAMAMLAYICISI OLMASI ÖNEMLİ"

Powell, dijital para biriminin halihazırda güvenli, etkili, dinamik ve verimli bir yurt içi ödeme sistemini nasıl iyileştirebileceğine odaklandıklarını belirterek, ABD'de nakde yönelik güçlü bir talep görmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Powell, "Herhangi bir olası dijital para biriminin, nakit ve mevcut özel sektör dijital formlarının yerini almasını değil tamamlayıcısı olarak hizmet etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. ABD için bunu doğru bir şekilde yapmanın ilk yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"FAYDALARININ YANI SIRA RİSKLERİNE BAKILMALI"

Powell, dijital para biriminin potansiyel faydalarının yanı sıra risklerine de bakılması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin bu konuda dünyaya karşı da sorumlu olduğunu aktardı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacılarıyla birlikte varsayımsal bir merkez bankası dijital para birimi geliştirildiğini aktaran Powell, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.