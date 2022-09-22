Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürme mesajı verdi

Fed'in dün akşam açıkladığı faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell bir konuşma gerçekleştirdi. Fed'in faiz kararı kadar bu konuşma da önem taşıyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi ve kurumun enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

"Yüksek enflasyon büyük zorluk meydana getiriyor"

Enflasyonun yüzde 2'lik hedeflerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Powell, yüksek enflasyonun devam ettiğini ve bunun çok büyük bir zorluk meydana getirdiğini dile getirdi.

"Enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam"

Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Powell, "Fed, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar mücadeleye devam edecek." ifadesini kullandı.

Powell, Fed'in enflasyonun düştüğünden emin olana kadar kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğini belirtti.

"Çok ciddi tedarik şokları, enflasyonu tetikliyor"

Enflasyonun bir kısmının çok ciddi tedarik şoklarından kaynaklandığını ifade eden Powell, "Fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor yoksa daha sonra daha fazla acı çekeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan enflasyonda anlamlı bir şekilde aşağı yönlü baskı olması. Enflasyonu düşürmek acılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon gelecek yıl düşecek beklentisi

Powell, enflasyonun çok büyük oranda gelecek yıl aşağı seviyeye geleceği öngörüsünde bulundu.

Enflasyonu aşağı çekmek büyümeyi baskılıyor

Enflasyonu aşağı çekmenin uzun süre trend altında büyüme gerektirebileceğini kaydeden Powell, uzun vadede potansiyelin altında bir büyümenin beklendiğini belirtti.

"Resesyon olmayacak"

Powell, "Bu sürecin resesyona sebep olup olmayacağını bilmiyoruz. Resesyon olacaksa da ne kadar büyük olacak bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yavaş büyüme işsizliği artırabilir

Powell, yavaş büyümenin işsizliği artırabileceğini aktardı. İstihdam tarafında arz-talep dengesinin olması gerektiğini belirten Powell, "Attığımız her adımın aileleri, işletmeleri etkilediğini biliyoruz." diye konuştu.

Powell, politika kararlarının finansal koşulları ivedi şekilde etkilediğini söyledi.

Faiz artırımları konusunda hala atılacak çok adımları olduğunu vurgulayan Powell, bilanço planlarında bir değişiklik olmadığını kaydetti.