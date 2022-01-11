Fed Başkanı Powell, enflasyonun kalıcı hale gelmesini önleme sözü

ABD'de enflasyonun artması ekonomininin en temel sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor. ABD Merkez bankası da bu konuda aldığı önlemlerle gündemde.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek hem ülkesinde hem de küresel bazda etki sağladı.

POWELL'IN KONUŞMA METNİ YAYINLANDI

Washington DC Fed, Powell'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayınladı. Buna göre Powell, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının arifesinde 11 yıllık rekor uzunlukta bir büyüme yaşadığını ve işsizliğin 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu aktarılıyor.

FED ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANIYOR

Koronavirüs salgınının tüm gelişmeleri olumsuz etkilediği belirtilen konuşmada Powell, Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullandığını, hanehalkları, topluluklar ve işletmeler için hayati önem taşıyan kredi akışını yeniden sağlamak ve finansal sistemi istikrara kavuşturmak için hızla harekete geçtiklerini ifade etti.

SALGINA RAĞMEN EKONOMİ BÜYÜDÜ

Powell, ancak zorlukların devam ettiğini vurguladı. "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGIN SONRASINDA EKONOMİ FARKLI OLABİLİR"

Powell, salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayarak, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini bildirdi.

POWELL'İN GÖREV SÜRESİ ŞUBAT AYINDA BİTECEK

Jerome Powell'ın 2018'de başladığı Fed Başkanlığında görev süresi şubat ayında dolacak. ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Powell'ı Fed Başkanlığına ikinci dönem için aday göstermişti.