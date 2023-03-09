Fed Başkanı Powell: Faiz kararı için verileri bekliyoruz Fed, 21-22 Aralık tarihinde faiz kararı alacak. Bu karar tüm ekonomik veriler üzerinde etkili olacağı için, kararın tahminleri üzerinden fiyatlama yapılıyor ve her açıklama büyük önem taşıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz artışı hareketlerinin hızının keseceği ve üç toplantı sonra sabitleneceği beklenirken, yeni açıklamalar tam tersi yönde işaretler veriyor.

Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Henüz karar almadık"

Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, bu ve gelecek hafta açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

"Faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız"

Verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını yineleyen Powell, "Bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguluyorum." dedi.

Karar için veriler analiz edilecek

Powell, mart ayı toplantısına ilişkin yaklaşımlarının sorulması üzerine, bugün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin önemli olduğu ve analiz edilecekleri yanıtını verdi.

Bir veri açıklandı

Bu arda JOLTS Açık İş Sayısı ocakta 10 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Söz konusu verilerin değerlendirmelerinde önemli olacağını vurgulayan Powell, "Mart ayı toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadık. Verileri görene kadar bunu yapmayacağız." dedi.