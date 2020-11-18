Fed Başkanı Powell: Koronavirüs ekonomi için önemli bir risk

Fed Başkanı Powell: Koronavirüs ekonomi için önemli bir risk

Fed Başkanı Powell, koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir etkinlikte, koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomi için önemli bir risk oluşturduğunu anlatarak, mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

“İNSANLARIN PANDEMİYİ KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARINA OLAN GÜVENLERİNİ YİTİRMESİ ENDİŞE VERİCİ”

ABD'de eyaletlerin bazı kısıtlamaları uygulamaya başladığına işaret eden Powell, "Burada endişe yaratan durum, insanların pandemiyi kontrol altına alma çabalarına olan güvenlerini yitirecek olmaları ve kendilerini enfeksiyon riskine sokabileceğini düşündükleri faaliyetlerden çekilmeleridir ve bunun bazı belirtilerini şimdiden görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

“AŞIYA İLİŞKİN HABERLER ORTA VADEDE”

Powell, koronavirüs aşısına ilişkin haberlerin orta vadede iyi olduğunu ancak yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

"GİDİLECEK UZUN BİR YOL VAR"

Toparlanmanın tamamlanmadığını ve "gidilecek uzun bir yol" olduğunu belirten Powell, ekonominin hem maliye hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı.

“EKONOMİNİN DAHA FAZLA MALİ DESTEĞE İHTİYACI VAR”

Powell, toparlanmayı desteklemek için Fed'in tüm araçlarını gereken süre boyunca kullanacağı taahhüdünü yineleyerek, ekonominin daha fazla mali desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

“KORONAVİRÜS EKONOMİYİ YAVAŞLATABİLİR”

Koronovirüs vaka sayısındaki artışı "çok endişe verici" olarak nitelendiren Powell, bu durumun insanların ekonomik faaliyete dahil olma konusunda korkutabileceğini ve ekonomiyi yavaşlatabileceğine işaret etti.

“BANKANIN UYGULADIĞI PROGRAMLARI SONLANDIRMAK İÇİN ÇOK ERKEN”

Salgının ekonomik etkilerine karşı bankanın uyguladığı programları sonlandırmak için çok erken olduğunu belirten Powell, "Doğru zaman geldiğinde, bu zamanın çok yakında olduğunu düşünmüyorum, bu araçları bir kenara bırakacağız." dedi.