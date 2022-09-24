Fed Başkanı Powell: Olağan dışı ekonomik aksaklıkla uğraşıyoruz

Fed Başkanı Powell, dün beklenen açıklamayı yaptı ve konuşmasında olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam edildiğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed), aldığı faiz kararlarıyla olduğu kadar Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları da piyasaya yön veriyor.

"Araçları kullanmakta kararlıyız"

Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"Bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz"

Powell, "Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş" temasıyla düzenlenen "Fed Dinliyor" etkinliğinin açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı. Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, "Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.