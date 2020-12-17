Fed Başkanı Powell: Toparlanma hızı yavaşladı

Fed Başkanı Jerome Powell, son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığını ve ekonomiye uzun bir süre destek sağlanmaya devam edilmesi gerekeceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyerek son döneme ait gelişmeleri paylaştı.

"HEDEFLERE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

Para politikası hedeflerine ulaşmaya son derece kararlı olduklarını vurgulayan Powell, koronavirüs salgınının başından bu yana istikrarı ve toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak, ekonominin aldığı kalıcı zararı sınırlamak için güçlü önlemler aldıklarını anımsattı.

"SON AYLARDA TOPARLANMA HIZI YAVAŞLADI"

Ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiğine işaret eden Powell, ekonominin önemli ölçüde normale dönmesinin ekonomik faaliyette hızlı bir toparlanma sağladığı ve ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 33 büyüdüğünü hatırlattı. Powell, "Ancak son aylarda toparlanma hızı yavaşladı." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİNİN YOLU BELİRSİZ"

Powell, "Genel olarak ekonomik faaliyet, salgından önceki seviyesinin oldukça altında seyrediyor ve önündeki yol oldukça belirsiz." dedi.

Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını belirten Powell, işgücü piyasasına katılımın özellikle salgın öncesi seviyelerinin altında olduğunu dile getirdi.

"VAKALARDA DEVAM EDEN ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ"

Powell, salgının enflasyon üzerinde de önemli etkileri olduğuna işaret ederek, genel olarak enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğini belirtti.

Ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunan Fed Başkanı Powell, şunları kaydetti:

"Salgın boyunca vurguladığımız gibi ekonominin görünümü olağanüstü derecede belirsiz ve büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır. Aşılarla ilgili son haberler çok olumlu. Ancak aşıların zamanlaması, üretimi ve dağıtımının yanı sıra bunların farklı gruplardaki etkililiğiyle ilgili önemli zorluklar ve belirsizlikler devam ediyor. Bu gelişmelerin ekonomik sonuçlarının zamanlamasını ve kapsamını değerlendirmek hala güç. Hem ABD'de hem de yurt dışında koronavirüs vakalarında devam eden artış özellikle endişe verici ve önümüzdeki birkaç ay muhtemelen çok zorlu olacak."

MALİ DESTEK VURGUSU

Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanıncaya kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdüreceklerini vurgulayarak, iş gücü piyasası koşulları Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) maksimum istihdam değerlendirmeleriyle tutarlı seviyelere ulaşana, enflasyon yüzde 2'ye yükselene ve bir süre yüzde 2'yi ılımlı derecede aşana kadar federal fon oranı için mevcut yüzde 0-0,25 hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağını belirtti.

Bankanın varlık alımının devam edeceğine de işaret eden Powell, "Bu yıl bilançomuzdaki artışın finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli ölçüde destek sağladığına inanıyoruz." dedi.

“DOĞRUDAN MALİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULABİLİR”

Powell, genel olarak faiz oranı ve bilanço araçlarının ekonomiye güçlü destek sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini ifade etti. Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini yineleyen Powell, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir."

Powell, yapabilecekleri daha çok şey olduğunu belirterek, "Ekonomiye uzun bir süre destek sağlamaya devam etmemiz gerekecek." dedi.