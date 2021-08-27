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Fed Başkanı Powell, varlık alımı ile ilgili açıklama yaptı

Fed Başkanı Powell, varlık alımı ile ilgili açıklama yaptı

Fed Başkanı Powell, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yılın varlık alımlarının hızını düşürmek için uygun olabileceğini açıkladı.