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- Fed Başkanı Powell, varlık alımı ile ilgili açıklama yaptı
Fed Başkanı Powell, varlık alımı ile ilgili açıklama yaptı
Fed Başkanı Powell, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yılın varlık alımlarının hızını düşürmek için uygun olabileceğini açıkladı.
- İHA
- 27.08.2021 - 18:04
- Güncelleme : 27.08.2021 - 18:08
ABD'de varlık alımlarının hızı, küresel emtia fiyatlarından piyasalara kadar rol oynuyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının hızı ile ilgili açıklama yaparak "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir." dedi.
"VARLIK ALIMLARININ AZALTMASININ HIZI FAİZ ORANLARININ ARTIŞI İLE İLGİLİ MESAJ NİTELİĞİ TAŞIMIYOR"
Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." ifadesini kullandı.