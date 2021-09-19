Fed Başkanı Powell'ın kurumun tahvilleri elinde bulundurduğu ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası’nın başkanı ve bazı yetkililerin elinde bulunan fonlar açığa çıktı. Bunlar suç olmamakla birlikte banka yetkililerinin gözetimi hakkında soru işaretleri oluşturdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, bankanın koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında geçen yıl aldığı varlıklardan biri olan yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu bildirildi.

Fed Başkanı ve yetkililerinin ellerindeki fonlar soru işareti yarattı.

FED BAŞKANI JEROME POWELL DIŞINDA BOSTON VE RİCHMOND FED BAŞKANLARINDA DA AYNI FON VAR

CNBC'nin haberinde, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğu aktarıldı.

1,25 MİLYON DOLAR İLE 2.5 MİLYON DOLAR ARASINDA YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİNİ PORTFÖYÜNDE TUTUYORLAR

Haberde, Powell'ın 1 milyon 250 bin dolar ile 2 milyon 500 bin dolar arasında yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu, söz konusu varlıkları 2019'da aldığı ve bunun rapor edilen toplam varlıklarının sadece küçük bir kısmı olduğu kaydedildi. Fed, geçen yıl bu varlık türünden 5 milyar doların üzerinde alım gerçekleştirmişti.

BOSTON VE RİCHMOND FED BAŞKANLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI VE ŞİRKET TAHVİLİNE SAHİP

Rosengren'in de ipoteğe dayalı menkul kıymetlere sahip 151 bin dolar ile 800 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırım ortaklığına sahip olduğu belirtilen haberde, Barkin'in ise 2020'den önce 1 milyon 350 bin dolar ile 3 milyon dolar arasında şirket tahvili alımı yaptığı, söz konusu şirketler arasında Pepsi, Home Depot ve Eli Lilly'nin yer aldığı bildirildi.

FED'İN KURALLARI İHLAL EDİLMİYOR

Haberde, söz konusu işlemlerin, Fed'in kurallarını ihlal etmediği ancak Fed'in çıkar çatışması politikaları ve banka yetkililerinin gözetimi hakkında soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

ETİK KURALLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TALİMATI

Fed Başkanı Powell, banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, geçen hafta üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.