Fed, bilançosunu küçültmeye başlıyor

Fed'in açıklamaları, gelecek planları ve kararları küresel piyasalara yön veriyor. Fed'in yarın itibarıyla bilançosunun küçültmeye başlaması da bu anlamda önemli bir hamle.

ABD Merkez Bankası (Fed), parasal sıkılaşma döneminde bilanço küçültme evresine geçerek, koronavirüs salgını döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu yarın itibarıyla küçültmeye başlayacak.

Fed, koronavirüs salgının neden olduğu krize karşı başlattığı parasal gevşeme sonucunda büyüyen bilançosunun boyutunda daralmaya gidecek.

Bilançoda daralma yarın başlayacak

AA'nın haberine göre, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklanan plana göre Fed, bilançosunu küçültmeye yarın itibarıyla başlayacak.

İlk etapta menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacak

İlk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe (mortgage) dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azalmaya gidecek banka, böylece bilanço büyüklüğünü toplamda aylık 47,5 milyar dolar azaltacak.

Fed, ilk 3 ayın ardından ise eylül itibarıyla bilanço küçültmede aylık miktarı hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolar olmak üzere toplam 95 milyar dolara yükseltecek.

Fed geçen yılın son çeyreğinde parasal sıkılaşma patikasına girmişti

Koronavirüs salgınının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, salgın nedeniyle artan işsizliği kontrol etmek amacıyla parasal genişleme başlamıştı. Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

Önce faiz artırımı geldi

Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti. Bankanın mayıs toplantısında kararlaştırdığı 50 baz puanlık artış ise 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu.