Fed bugün faiz kararını açıklayacak

AA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın vereceği faiz kararının da beklendiğine işaret etti.

Para piyasalarında, Fed'in yarın 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99 olarak fiyatlandı.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın kazanmasının ardından karışık bir seyir izlenirken Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararı, yatırımcıların odağına yerleşti.

SEÇİMİN GALİBİ DONALD TRUMP

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi.

Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

SİYASİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

25 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına ilişkin sonuçların ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise söz konusu sonuçların ardından 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, dün yüzde 1,6 yükselişle 105,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gün sonunda yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, ekim ayı BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

22.00 ABD, ekim ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı