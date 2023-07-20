Fed, Deutsche Bank'a 186 milyon dolar ceza kesti Dünya finans sisteminde kara para aklamaya karşı önlemler almak giderek önem kazanıyor. Fed'de bu konuda yeterince önlem almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine toplam 186 milyon dolar para cezası verdi.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed), kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine ceza kesti.

Fed'den yapılan açıklamada, "güvenli ve sağlam olmayan uygulamalar" ile yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme kontrollerine ilişkin Deutsche Bank ile 2015 ve 2017'de yapılan anlaşmaların ihlali nedeniyle bankaya 186 milyon dolar para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Deutsche Bank'ın söz konusu anlaşmalar kapsamında yeterli ilerleme kaydetmediği belirtildi.

"Kara para aklamayı önlemeye ilişkin iç kontrollerde zayıf kalındı"

Danske Bank'ın Estonya şubesiyle önceki ilişkisine yönelik kara para aklamayı önlemeye ilişkin iç kontrollerinde ve yönetişim süreçlerinde zayıf kaldığı belirtildi.

Uygulamalar düzene girmezse cezalar artırılacak

Deutsche Bank'ın bu sorunları ele almaya öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, güvenli ve sağlam olmayan uygulamaların veya ihlallerin düzeltilmemesi halinde bankanın "ek ve artırılmış" cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Deutsche Bank, eksiklikleri yakın zamanda ele alacağını açıkladı

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada da Bankanın Fed tarafından belirlenen eksiklikleri "yakın zamanda" ele almaya kararlı olduğu belirtilerek, şu ifadeyi kullandı: