Fed: Ekonomi maksimum istihdam hedefinden uzak

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powel küresel arz sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek istihdam hedefinden uzakta olunduğuna dikkati çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayarak, verdiği cevaplarda ülke ekonomisinin maksimum istihdam hedefinin "çok uzağında" olduğunu ifade etti.

ÖNCE ARZ DARBOĞAZLARI ÇÖZÜLMELİ

Enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktaran Powell, enflasyonun düşürülebilmesi için önce arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM”

Powell, enflasyonun düşeceğine inandığını belirterek, enflasyon ve istihdam arasında geçmişe göre daha zayıf olsa da hala bir bağlantı olduğunu ifade etti.

Varlık alımlarının azaltılmasında dikkate aldıkları maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine değinen Powell, maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olunduğunu kaydetti. Powell, Fed'in varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yılın ortasına kadar devam ettireceğini aktardı.

ABD’DE BORÇ TAVANI YÜKSELTİLMELİ

Borç tavanının artırılmasının önemine de dikkati çeken Powell, borç tavanının yükseltilmemesinin sonuçlarının felaket olacağını, borç tavanının yükseltilmemesi halinde Fed'in Amerikan ekonomisini temerrüde düşmekten koruyamayacağını ifade etti.