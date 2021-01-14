Fed: Ekonomik faaliyet hafif şekilde arttı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesince dikkate alınan ve Amerikan ekonomisinin nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayınladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin son dönemde hafif şekilde arttığını belirterek yeni tip koronavirüs aşılarına ilişkin beklentinin bu yılki büyümeye yönelik iyimserliği desteklediğini ancak vaka sayısındaki artışın söz konusu iyimserliği azalttığını bildirdi.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bir önceki Bej Kitap (Beige Book) raporunun yayınlandığı Aralık 2020'den bu yana çoğu Fed şubesinin ekonomik faaliyetin hafif şekilde arttığını bildirdiği ifade edildi.

ARTAN VAKALAR İYİMSERLİĞİ AZALTIYOR

Raporda, tüketici harcamalarına ilişkin raporlamaların karışık bir seyir izlediği belirtilerek bazı şubelerin koronavirüs vakalarındaki artış ve önlemlerin sıkılaşması nedeniyle perakende satış, eğlence ile konaklama hizmetlerine olan talebin azaldığını bildirdiği kaydedildi.

ÇEVRİM İÇİ SATIŞLAR YOĞUNLAŞTI

Geçen ay tatil sezonunda çevrim içi satışların yoğunlaştığına işaret edilen raporda, otomobil satışlarının bir miktar zayıfladığı, enerji sektöründeki faaliyetin ise salgının başlangıcından bu yana ilk kez arttığı ifade edildi.

Raporda, tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen neredeyse tüm bölgelerde üretim faaliyetlerinin toparlanmaya devam ettiği bildirildi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Fed'in raporunda, "Koronavirüs aşılarına ilişkin beklenti, 2021'deki büyüme için iyimserliği desteklese de bu iyimserlik, virüsün son zamanlarda yeniden canlanması ve kısa vadeli iş koşulları üzerindeki etkilerine dair endişelerle hafifledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

EĞLENCE VE KONAKLAMA SEKTÖRLERİNDE İŞTEN ÇIKARMALAR YENİDEN BAŞLADI

Bölgelerin çoğunun yavaş da olsa istihdamın arttığını bildirdiğine işaret edilen raporda, artan sayıda bölgenin ise önceki raporlama dönemine kıyasla istihdam seviyelerinde düşüş yaşadığı aktarıldı.

Raporda, iş gücü talebinin imalat, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde güçlü olduğu vurgulanarak bazı işverenlerin özellikle başlangıç seviyesi ve saha pozisyonları için nitelikli işçi bulmakta zorlandıklarına, personel eksikliği yaşadığına işaret edildi.