Fed, ekonomiye destek çağrısı yaptı

ABD Temsilciler Meclisinin Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'nde yapılan konuşmalarda ABD Merkez Bankası yetkilileri ekonomik toparlanma için "daha fazla destek" çağrısında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre ve Fed'den destek gelmesi halinde ekonomik toparlanmanın daha hızlı olacağını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'nde, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin sunum yaptı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtladı.

"GİDECEK ÇOK YOL VAR"

Ekonomide kaydedilen ilerlemeye rağmen milyonlarca kişinin hala işsiz olduğuna işaret eden Jerome Powell, "gidecek çok yol olduğunu" söyledi.

Powell, "Hem Kongre'den hem de Fed'den destek gelirse iyileşme daha hızlı olacaktır. Ancak diğerleri için geri ödemesi zor olabilecek bir kredi çözüm olmayabilir ve bu durumda doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“İYİMSER TAHMİNLER BİLE BU ŞOKTAN TAMAMEN KURTULMANIN UZUN ZAMAN ALACAĞINI GÖSTERİYOR”

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles da Uluslararası Bankacılar Enstitüsünün bir etkinliğinde, ekonominin halen daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Quarles, "Güçlü bir toparlanmanın başlangıcını görmemize rağmen, iyimser tahminler bile bu şoktan tamamen kurtulmanın uzun zaman alacağını gösteriyor." değerlendirmesi yaptı.

"EKONOMİ DERİN BİR ÇUKURUN İÇİNDE"

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ekonominin "sağlam" bir şekilde toparlandığını ama hala "derin bir çukurun içinde olunduğunu" söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ekonomik görünüm için mali desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

BAZI YETKİLİLER DESTEĞİN GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise Boston Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, diğer yetkililere kıyasla ekonomiye ilişkin daha az iyimser olduğunu bildirdi.

Rosengren, "Çok ihtiyaç duyulduğuna inandığım ilave desteğin yakın zamanda gerçekleşmesi olası görünmüyor." ifadesini kullandı.