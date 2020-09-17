Fed, enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar faiz oranını koruyacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, enflasyon yüzde 2'ye ulaşana ve bir süre bu seviyenin ılımlı derecede üzerinde seyredene kadar mevcut faiz oranının korunacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulması kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, ekonomik bozulmanın birçok yaşamı altüst ettiğine ve gelecek hakkında büyük bir belirsizlik yarattığa değindi.

FED BAŞKANI, GÜÇLÜ ÖNLEMLER ALDIKLARINI SÖYLEDİ

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için son derece kararlı olduklarının altını çizen Powell, koronavirüs salgınının başından bu yana ekonomiye yönelik kalıcı zararları sınırlamak ve toparlanmanın olabildiğinde güçlü olmasını sağlamak için güçlü önlemler aldıklarını ve para politikası stratejisinde değişikliğe gittiklerini ifade etti.

"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ"

Powell, ekonomik faaliyetin toparlandığına işaret ederek, birçok işletme ve fabrikanın yeniden açılmasıyla hanehalkı harcamalarının yaklaşık 4'te 3 oranında toparlandığını dile getirdi.

“KONUT SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK YILBAŞINDAKİ SEVİYESİNE GERİ DÖNDÜ”

Federal teşvikler ve genişletilmiş işsizlik yardımlarının da hanehalkı harcamalarındaki toparlanmaya katkı sağladığına işaret eden Powell, "Konut sektöründeki hareketlilik yılbaşındaki seviyesine geri döndü ve işletme yatırımlarında iyileşme işaretleri görmeye başladık." şeklinde konuştu.

“EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ”

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) katılımcılarının bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminleri hazirandan bu yana yukarı yönlü revize edildi. Buna rağmen genel olarak ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin oldukça altında kalıyor ve ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu..

"SALGIN ENFLASYON ÜZERİNDE CİDDİ BİR ETKİ BIRAKTI"

İşsizlik oranının son 4 ayda düşüş gösterdiğini ancak ağustosta yüzde 8,4'te kaldığını belirten Powell, bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılasalar da işsizlik oranının düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

"EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"

Ekonominin önündeki yolun politika eylemlerine de bağlı olacağının altını çizen Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.