Fed: Enflasyonu düşürmek en önemli görevimiz

Fed'i önümüzdeki ay gerçekleşecek seçim telaşı sardı. Başkan Yardımcısı Adayı Brainard, bu süreçte bir açıklama yaparak enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu belirtti.

Washington ABD Merkez Bankası (Fed), aynı zamanda bankanın yönetim kurulu üyesi olan Lael Brainard'ın Fed Başkan Yardımcılığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayınladı.

"EKONOMİ TOPARLANIYOR VE İŞSİZLİK DÜŞÜYOR"

Buna göre Brainard, ABD ekonomisinin büyümedeki en güçlü toparlanmayı ve işsizlikteki düşüşü gördüğünü belirtti. Geçen yıl işsizliğin 2,8 puan düştüğüne işaret eden Brainard, büyümenin ise yüzde 5,5 civarında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

"PARA POLİTİKAMIZ ENFLASYONU YÜZDE 2'YE İNDİRMEYE ODAKLI"

Brainard, "Ancak enflasyon çok yüksek ve ülke çapında çalışan insanlar maaşlarının ne kadar ileri gideceği konusunda endişeli. Para politikamız, herkesi kapsayan bir toparlanmayı sürdürürken enflasyonu yüzde 2'ye indirmeye odaklı. Bu bizim en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGINI RİSKLERİ SÜRÜYOR

Ekonominin bugün istenilen şekilde ilerleme kaydettiğini ancak salgının zorluklar yaratmayı sürdürdüğünü belirten Brainard, "Önceliğimiz, elde ettiğimiz kazanımları korumak ve tam toparlanmayı desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK KOŞULLARA DUYARLI PARA POLİTİKASI

Gelişen ekonomik koşullara duyarlı para politikasını desteklediğini vurgulayan Brainard, bu yaklaşımın düşük enflasyon ve milyonlarca istihdamla kayıtlardaki en uzun toparlanmanın sürdürülmesine yardımcı olduğunu ifade etti.