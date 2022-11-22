Fed, faiz artırımlarında vites küçültebilir

Cleveland Fed Başkanı Mester, Fed'in önümüzdeki aydan itibaren faiz artırımlarında vites kü çültebileceğini aktardı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için atacağı faiz adımları, tüm küresel piyasaların odağında bulunuyor.

Fed, bu ayın başlarında art arda dördüncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırdı ancak bundan sonra faiz artırım hızının düşeceği bekleniyor.

Cleveland Fed Başkanı, faiz artırımında vites küçülteceğini söyledi



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomiyi canlı tutarken yüksek enflasyonu düşürmeye destek olacak para politikası adımlarında ince ayarlar yapan Fed'in, önümüzdeki aydan itibaren faiz artırımlarında vites küçültebileceğini söyledi.

"Yüzde 75 baz puan faizin artış hızını yavaşlatabiliriz"

Reuters'in haberine göre, Mester CNBC ile yaptığı söyleşide, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puan faizin artış hızını yavaşlatabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bence bu çok uygun. Ancak ekonominin bize hangi hızda olmamız gerektiği konusunda ne gibi işaretler verdiğine bakmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.