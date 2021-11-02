FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Piyasaların gözü kasım faizinde...

FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Piyasaların gözü kasım faizinde...

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'ndan çıkacak kasım ayı faiz kararında. Peki FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte son gelişmeler...

ABD Merkez bankası yılın 8. toplantısı için bir araya geliyor...

Geçtiğimiz ay Jerome Powell yaptığı açıklamada politika faizinin 0-0,25 aralığında sabit tutulmasına karar verilmişti.

Küresel anlamda yatırımcıların kararlarını etkileyecek olan FED faiz kararı, kasım ayı için belli olacak. Aynı zamanda ise döviz ve altında da hareketlilik yaratacak.

Peki, kasım ayı ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim ayında toplanmayan FED üyeleri, 2-3 Kasım tarihleri aralığında bir araya gelecek. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED KASIM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. FED Başkanı Powell'in 3 Kasım saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.