Fed'in faiz kararı öncesi piyasalar

Bugün Fed, faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in yüzde 75 faiz artırmasını bekleniyor. Bu gelişmelerin de döviz ve altın piyasasını etkileyeceği görüşü hakim.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi piyasalarda güne 18,3134 lira seviyesinden başlayan dolar/TL sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içinde en yüksek 18,3203, en düşük ise 18,3024 TL seviyesini gördü.

Güne 18,2549 lira seviyesinden başlayan euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,3101, en düşük ise 18,1148 lira seviyesini gördü.

Altının onsu Fed kararı öncesinde 1.672 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Yurt içinde Kapalıçarşı'da altının gramı 985 lira, çeyrek altın 1.628 lira, Cumhuriyet altın 6 bin 636 lira, tam altın 6 bin 516 lira, yarım altın 3 bin 256 lira ve ons altın ise 1.672 liradan işlem görüyor.