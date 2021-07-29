Fed: Faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzağız

Fed Başkanı Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Powell toplantıda risklerin devam ettiğine işaret etti.

Küresel piyasalar tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları dikkatle takip ediliyordu.

Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini ifade etti.

“MALİYE POLİTİKASI EYLEMLERİNİN TOPARLANMAYA GÜÇLÜ DESTEK SAĞLADI”

Faiz oranlarının sıfıra yakın tutulması ve varlık alımlarının sürdürülmesinin, toparlanma tamamlanana kadar para politikasının ekonomiyi desteklemeye devam etmesini sağlayacağını belirten Powell, aşılamadaki ilerleme ve benzeri görülmemiş maliye politikası eylemlerinin toparlanmaya güçlü destek sağladığını söyledi.

Powell, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl son yılların en hızlı artışını kaydetme yolunda olduğunu ifade etti.

“OLUMSUZ ETKİLENEN SEKTÖRLER TAM TOPARLANMADI”

Koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiğinin ancak tam toparlanmadığının altını çizen Powell, ekonominin normalleşmesi ve devam eden politika desteğinin etkisiyle hanehalkı harcamalarının hızla arttığını anlattı.

"SALGININ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AZALTTI ANCAK RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam ettiğine dikkati çekerek bakım ihtiyaçları, devam eden salgın korkuları ve işsizlik sigortası ödemeleri gibi salgınla ilgili faktörlerin istihdam artışı üzerinde ağırlık oluşturduğunun görüldüğünü, bu faktörlerin gelecek aylarda azalmasının ve istihdamda güçlü kazanımlara yol açmasının gerektiğini dile getirdi.

“ENFLASYON GELECEK AYLARDA YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDECEK”

Enflasyonun kayda değer bir şekilde arttığını ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini belirten Powell, "Salgının başlangıcında ekonomik faaliyetin durması gibi ekonominin yeniden normalleşme sürecinin de benzeri görülmemiş. Yeniden açılma devam ederken darboğazlar, işe alma zorlukları ve diğer kısıtlar arzın ne kadar hızlı ayarlanabileceğini sınırlamaya devam edebilir ve enflasyonun beklediğimizden daha yüksek ve daha kalıcı olma olasılığını yükseltebilir." dedi.

"VARLIK ALIMLARININ HIZINDAKİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANLAMASI GELEN VERİLERE BAĞLI OLACAK"

Powell, koronavirüs salgınında Delta varyantının bazı bölgelerde hızla yayıldığına dikkati çekerek aşılamada devam eden ilerlemenin daha normal ekonomik koşullara dönüşü destekleyeceğini dile getirdi.

İstihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdürmesini beklediklerini yineleyen Powell, bugünkü toplantıda varlık alımlarını azaltmak için belirlenen hedefler doğrultusundaki ilerlemenin değerlendirilmeye devam ettiği aktarıldı.

Powell, "Gelecek toplantılarda Komite ekonominin hedefler doğrultusundaki ilerlemesini yeniden değerlendirecek ve varlık alımlarımızın hızındaki herhangi bir değişikliğin zamanlaması gelen verilere bağlı olacaktır." diye konuştu.

“FAİZ ORANLARINI ARTIRMAYI DÜŞÜNMEKTEN ÇOK UZAĞIZ”

Faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarına dikkati çeken Powell, faiz artırımını değil, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini, ideal olanın varlık alımlarını azaltmadan önce faizleri artırmak olduğunu ifade etti.

Powell, varlık alımlarının azaltılmasının zamanlaması hakkında ise herhangi bir karar vermediklerini belirterek bugünkü toplantının varlık alımlarını azaltma zamanlaması ve hızı konusunda ilk derinlemesine değerlendirmenin yapıldığını aktardı.