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    Fed, finansal risklere dair rapor yayınladı

    Fed, enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın insani ve ekonomik zorluklar yarattığı gerekçesiyle başlıca finansal riskler olduğunu görüşünü paylaştı.
    • 10.05.2022 - 08:46
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    Fed, finansal risklere dair rapor yayınladı

    ABD Merkez Bankası (Fed), Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve dünyası saran yüksek enflasyonun finansal sistem için risk oluşturduğunu belirtti.

    Finansal İstikrar Raporu, belirsizliğin artığına işaret ediyor

    Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2022 sayısını yayınladı. Raporda, geçen yıl kasım ayından bu yana ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığı belirtildi.

    Ukrayna'daki savaş belirsizlikleri artırıyor

    Raporda özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ABD ve küresel ekonomiler üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğu aktarıldı.

    AA'nın haberine göre, raporda, yakın vadede savaş ve ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratmasının ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

    Koronavirüs salgınına ilişkin görünümün ise iyileşmesine rağmen belirsizliğini koruduğu belirtilen raporda, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin de finansal koşullar ve ekonomik faaliyet için risk oluşturduğu vurgulandı.

    Fed

    Finansal yapılarda oynaklık, baskı oluşturuyor

    Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı ifade edildi.

    Raporda ayrıca tahvil faizlerinin önemli ölçüde arttığı, hisse senedi fiyatlarının ise düştüğü aktarıldı. Raporda, işletme ve hanehalkı borcunun geçen yıl arttığı, muhtemelen bu yıl da artmaya devam edeceği vurgulandı. Raporda, ancak bazı para piyasası ve tahvil fonlarının hala büyük likidite risklerine maruz kaldığı ifade edildi. Raporda, jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte birkaç finansman baskısı belirtisinin ortaya çıktığı iletildi.


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