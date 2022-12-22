Londra merkezli şirketin yetkilisi, faiz artış hızını yavaşlatan Fed'in tavrıyla ilgili öngörüde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini geçen hafta 50 baz puan artırdı.

Faiz oranı, 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildi.

Londra merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered'dan Daniel Lam, ABD Merkez Bankası'nın gelecekte faizlere yaklaşımına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Faiz artışı beklentisi

Lam, katıldığı Bloomberg yayınında konuşurken, "Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Fed için faiz tahmini: Yüzde 5,25'te durması muhtemel VİDEO



Yüzde 5-5,25 bandını işaret etti

ABD'de resesyon ihtimalinin yüzde 70 olduğunu söyleyen Lam, "Bundan sonra, Fed'in 5 ila 5,25 civarında duraklamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Lam, ABD Merkez Bankası'nın, gelecek yılın ikinci yarısında faiz oranını yüzde 4,5 civarına indirmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Faiz artış hızında yavaşlama

Öte yandan art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.​​​​​​​​​​​​​​

Gelecek yıllarla ilgili tahminler güncellendi

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti.