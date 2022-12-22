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- Fed için faiz tahmini: Yüzde 5,25'te durması muhtemel
Fed için faiz tahmini: Yüzde 5,25'te durması muhtemel
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 09:59
- Güncelleme : 22.12.2022 - 10:13
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini geçen hafta 50 baz puan artırdı.
Faiz oranı, 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildi.
Londra merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered'dan Daniel Lam, ABD Merkez Bankası'nın gelecekte faizlere yaklaşımına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Faiz artışı beklentisi
Lam, katıldığı Bloomberg yayınında konuşurken, "Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.
Fed için faiz tahmini: Yüzde 5,25'te durması muhtemel VİDEO
Yüzde 5-5,25 bandını işaret etti
ABD'de resesyon ihtimalinin yüzde 70 olduğunu söyleyen Lam, "Bundan sonra, Fed'in 5 ila 5,25 civarında duraklamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Lam, ABD Merkez Bankası'nın, gelecek yılın ikinci yarısında faiz oranını yüzde 4,5 civarına indirmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.
Faiz artış hızında yavaşlama
Öte yandan art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı. Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.
Gelecek yıllarla ilgili tahminler güncellendi
Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti.