Fed, 'ılımlı büyüme' değerlendirmesi yaptı

ABD’de yaşanan seçim öncesi tartışmalar, açıklanan veriler ve koronavirüs destek paketinin netliğe kavuşmaması bütün dünyayı yakından etkilerken, Fed bir açıklamada bulundu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun beklenen Ekim 2020 sayısını yayınladı. Fed’in bu raporu ABD ekonomisinin ılımlı şekilde büyümeye devam ettiğini ancak görünümün belirsiz olduğunu bildirdi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 4-5 Kasım'da yapılması planlanıyor.

“EKONOMİK BÜYÜME TÜM BÖLGELERDE ARTTI”

Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet, çoğu bölgede hafif ila ılımlı büyüme hızı arasında olmakla birlikte, tüm bölgelerde artmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Faaliyetteki değişikliklerin sektöre göre büyük farklılıklar gösterdiğine işaret edilen raporda, imalatın genel olarak makul hızda arttığı bildirildi.

KONUT PİYASASI İYİ AMA İŞ YERLERİNE TALEP AZALDI

Raporda, konut piyasasında yeni ve ikinci el evlere yönelik talebin istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilerek, ticari gayrimenkul koşullarının ise birçok bölgede bozulmaya devam ettiği kaydedildi.

HARCAMALAR ARTTI

Tüketici harcamalarındaki büyümenin pozitif seyrettiğine işaret edilen raporda ancak bazı bölgelerde perakende satışlarda düşüş yaşandığı vurgulandı.

TURİZM VE OTOMOBİL SATIŞLARINDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Raporda, turizm faaliyetlerinde ise hafif artış görüldüğü tespitinde bulunularak, otomobillere talebin istikrarlı seyir izlediği ancak düşük stokların satışları sınırladığı ifade edildi.

Tarım alanında da karışık seyrin hakim olduğuna işaret edilen raporda, bazı bölgelerde kuraklık yaşandığı belirtildi.

“BELİRSİZLİK SÜRÜYOR”

Raporda, "Bölgeler görünümlerini genel olarak iyimser ya da olumlu ancak önemli ölçüde belirsiz olarak nitelendirdi." ifadesine yer verildi.

Birçok bölgedeki restoran işletmecisinin soğuk havaların gelmesiyle satışların yavaşlayacağından endişe ettiğine dikkati çekilen raporda, bankacılık sektörünün de temerrüt oranlarının ilerleyen aylarda artabileceği endişesi taşıdığı bildirildi.

NEREDEYSE TÜM BÖLGELERDE İSTİHDAMDA ARTIŞ

Raporda, neredeyse tüm bölgelerde istihdamın arttığı belirtilerek, istihdamın en çok imalat firmalarında arttığı kaydedildi.

Genel olarak tüketici fiyatlarının ılımlı şekilde arttığı bildirilen raporda, perakende benzin fiyatlarının düştüğü, girdi maliyetlerinin değişen ölçülerde arttığı ifade edildi.