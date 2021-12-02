Fed: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

"ENFLASYONUN KALICI HALE GELMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını belirten Powell, "Bence politikamız buna uyum sağladı, sağlamaya da devam edecek. Yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.





BEJ KİTAP RAPORUNDA ENFLASYON RİSKLERİ AKTARILDI

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun dün yayınlanan kasım sayısında da enflasyona dair risklere işaret edildi. Raporda, ABD ekonomisinin ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtilirken, şirketlerin fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği, geniş kapsamlı girdi maliyetli artışlarının yaşandığı vurgulandı.