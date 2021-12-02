Euro
15.2486
1.23%
Dolar
13.4466
1.05%
Altın
764.62
0.43%
Borsa
1.872
0.8%
Bitcoin
775.274
2.01%
BTXN Coin
50.39
-1.02%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Fed: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı

    Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.
    • AA
    • 02.12.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fed: Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı

    Dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

    "ENFLASYONUN KALICI HALE GELMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

    Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını belirten Powell, "Bence politikamız buna uyum sağladı, sağlamaya da devam edecek. Yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.

    Jerome Powell

    BEJ KİTAP RAPORUNDA ENFLASYON RİSKLERİ AKTARILDI

    Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun dün yayınlanan kasım sayısında da enflasyona dair risklere işaret edildi. Raporda, ABD ekonomisinin ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtilirken, şirketlerin fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği, geniş kapsamlı girdi maliyetli artışlarının yaşandığı vurgulandı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir