Fed kararı Bitcoin'i düşürdü Kripto paraların en fazla işlem gören birimi olan Bitcoin'de dün açıklanan Fed'in faiz kararı etkili oldu.

Haber Merkezi

ABD'de yaşanan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararını daha önemli hale getirmişti.

Fed, enflasyonu indirmek için politika faizi artırımına sınırlı da olsa devam etti. Fed dün akşam, beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylelikle, politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekmiş oldu.

Fed, 9 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak politika faizi 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları para birimine değer kaybettirdi

Bitcoin dün akşam Fed kararının hemen ardından önce yükseliş yaşadı. Kısa süre sonra ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin açıklamalarıyla düşüşe geçti.

Günlük kayıp yüzde 3,2

Açıklamaların etkisiyle Bitcoin 28 bin 450 dolardan 26 bin 760 dolara geriledi. Bu sabah 27 bin 405 dolara gelen para biriminin kaybı yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Para birimi Fed'in düşük faiz artışı ile yükseldi ve sonrasında yapılan açıklamalardaki mesajların sertliği ile tekrar düştü.

Ethereum 1.755 dolar

Fed kararı öncesi 1.780 dolar civarında işlem gören Ethereum da bu gün itibarıyla 1.755 dolara geriledi.