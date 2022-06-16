Fed kararı sonrası piyasalar rahatladı

ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararını merakla bekleyen küresel piyasalar, beklentiler dahilinde gelen kararla birlikte artık fiyatlamaları yapabileceği için pozitif ilerledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) net mesajları sonrası para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Fed, dün sona eren haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

En hızlı faiz artışı

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in aldığı 75 baz puanlık faiz artırım kararı, 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

Fed'in bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıktı. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Resesyon endişesi dağılıyor

ABD'nin tahvil faizleri Fed'in faiz kararının ardından son 11 yılın zirvesinden sınırlı da olsa gerilerken, getiri eğrisindeki resesyon fiyatlaması azaldı.

Altının ons fiyatında Fed kararları sonrası yatay seyir

Doların diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle dolar endeksi son 20 yılın zirvesinden dönerek 105'in hemen altında dengelenirken, altının ons fiyatında Fed kararları sonrası yatay bir seyir izlendi.

Brezilya Merkez Bankası da faiz artırdı

Küresel bazda merkez bankaları enflasyonla mücadelede şahinleşmeye devam ederken, Brezilya Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13,25'e yükseltti.

New York borsası değerlendi

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,00 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da temmuz vadeli doğalgaz kontratları yüzde 21 arttı

Konuya ilişkin açıklamaların ardından Avrupa'da temmuz vadeli doğalgaz kontratları dün yaklaşık yüzde 21 artışla 118,25 euroya çıktı.

Avrupa borsaları yükselişte

Avrupa pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir hakim olurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,87 değer kazandı.

Asya borsaları karışık seyirde

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı.

Dolar/TL 17,2750

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 17,2839'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2750 seviyesinde işlem görüyor.

AA'nnı haberine göre, analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.560 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: