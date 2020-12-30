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Fed KOBİ'lere yönelik kredi programının süresini uzattı

Fed KOBİ'lere yönelik kredi programının süresini uzattı

Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik uyguladığı kredi programının süresini, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacı ile 8 Ocak 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı.