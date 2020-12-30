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- Fed KOBİ'lere yönelik kredi programının süresini uzattı
Fed KOBİ'lere yönelik kredi programının süresini uzattı
Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik uyguladığı kredi programının süresini, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacı ile 8 Ocak 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı.
- AA
- 30.12.2020 - 08:40
- Güncelleme : 30.12.2020 - 09:26
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattı.
ANA CADDE BORÇ VERME PROGRAMI KAPSAMINDA
Başkanlığını Jerome Powell'ın üstlendiği Fed, yapılan açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi.
31 ARALIK'TAN 8 OCAK'A
Açıklamada, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen programın süresinin 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.