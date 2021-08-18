Fed: Koronavirüs salgınını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

Fed Başkanı Powell, katıldığı bir toplantıda, öğrencilerin ekonomi ve koronavirüs salgını ilişkisine dair sorularını yanıtladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir video konferans etkinliğinde konuştu. Powell, öğrencilere koronavirüs salgınının henüz tam anamı ile ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin yok olmadığını anlattı.

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN ÖĞRENCİLER OLAĞANÜSTÜ BİR NESİL OLACAK”

Koronavirüs salgınıyla başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin "olağanüstü bir nesil" olacağına inandığını belirten Powell, dünyayı daha farklı göreceklerini, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye çoğu insandan daha önce zorlandıklarını söyledi.

“SALGININ GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN KALICILIĞINI ZAMAN GÖSTERECEK”

Powell, salgının ekonomiyi önemli şekilde değiştirdiğine işaret ederek bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağını zamanın göstereceğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Sanırım salgın öncesi ekonomimize geri dönmeyeceğimizi biliyoruz ancak değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmek zaman alacak." dedi.

Fed'in ekonomiyi, salgını atlatmaya devam ederken dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Powell, ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.

“KORONAVİRÜS HALA ARAMIZDA”

Powell, aşılama hızının yavaşladığına işaret ederek "Koronavirüs hala aramızda ve bir süre daha böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu.

“DELTA VARYANTININ EKONOMİYE ETKİLERİ HENÜZ NET DEĞİL”

İnsanların salgına rağmen hayatlarını yaşamak için uyum sağlamayı öğrendiğine dikkati çeken Powell, "Delta varyantının ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyebilirim." dedi.

“ACİL DURUM ORTADAN KALKTIĞI İÇİN ACİL DURUM ARAÇLARINI KALDIRACAĞIZ”

Powell, Fed'in koronavirüs salgının etkilerine müdahalesini de anlatarak acil durum araçlarını etkili bir şekilde kullandıklarını, acil durum ortadan kalktığı için bu araçları tamamen kaldırma sürecinde olduklarını dile getirdi.

"HENÜZ ZAFER İLAN EDEMEYİZ"

Koronavirüs salgınında henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirten Powell, "Koronavirüs salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor." ifadesini kullandı.

Powell, birçok şirketin iş modellerini yeni dünya düzenine uyarladığını aktardı.