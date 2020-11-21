Fed kullanılmayan koronavirüs fonlarını ABD hazinesine iade edecek

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Merkez Bankası’ndan koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı kullanılmayan fonların iade edilmesini istemişti. Fed, talebi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin kaleme aldığı mektuba yanıt vererek, bu talebi yerine getireceklerini belirtti.

“GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK”

Powell, mektubunda, kullanılmayan fonları iade etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını aktardı.

Mnuchin, 19 Kasım'daki mektubunda, acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma ve 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini talep etmişti. Mnuchin, mektupta, "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

“455 MİLYAR DOLAR TAHSİS EDİLECEK”

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetmişti.