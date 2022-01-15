Fed, küresel piyasaları karıştırdı

küresel piyasalar açıklamalar ve verilere göre şekil alırken Fed'in kararlarından çok etkileniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurması küresel piyasaları karışık bir seyir izlemeye yöneltti.

Para politikası şahinleşen Fed, küresel bazda neredeyse bütün varlık fiyatlarını etkiliyor.

ABD'DE TÜFE ARTTI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 artışla beklentilere paralel gerçekleşse de son 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

FED'İN 4 FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Hafta boyunca Fed yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunurken, tahvil piyasalarında Fed'in bu sene 4 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,81 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken, haftayı yüzde 1,79 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 95,2'ye gerilerken, altının ons fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 1.817 dolara çıktı.

BRENT PETROL VARİL FİYATI YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyarak yüzde 5,6 artışla 86 dolara çıktı. Analistler, gelecek hafta yoğun veri gündemiyle birlikte dünya genelinde açıklanmaya başlayan 2021 4. çeyrek şirket finansal tablolarının hisse bazlı oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

ABD'DE BİLANÇOLAR BORSADA OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

ABD'de açıklanacak bilançolar yatırımcıların odağına yerleşti. Hafta içinde açıklanan bilançolara göre, ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalırken, Citigroup'un net karı yüzde 26'lı düşüş kaydetti. Wells Fargo'nun net karı ise aynı dönemde yüzde 86 arttı. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,2 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD BORSALARI KAYIPTA

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

17 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı New York Fed sanayi endeksi, çarşamba inşaat izinleri ve konut başlangıçları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi ve 2. el konut satışları verileri takip edilecek.

ABD'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.