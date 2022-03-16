FED öncesi eridi! 16 Mart 2002 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...

ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi düşüş yaşayan altın fiyatları, anbean takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu? 16 Mart altında son rakamlar...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.

ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında hareketlenmesi beklenen altın, güne düşüşle başladı.

FED kararının akabinde altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.

Gram altın bugün 906 liradan işlem görürken çeyrek ise 1488 liraya geriledi.

Peki 16Mart 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

16 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 906,34

SATIŞ: 906,57

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.472,00

SATIŞ: 1.488,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.874,00

SATIŞ: 5.930,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.949,00

SATIŞ: 2.978,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.906,47

SATIŞ: 5.962,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 821,20

SATIŞ: 828,80

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.914,56

SATIŞ: 1.914,96