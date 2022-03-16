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- FED öncesi eridi! 16 Mart 2002 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
FED öncesi eridi! 16 Mart 2002 Çarşamba güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın...
ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi düşüş yaşayan altın fiyatları, anbean takip ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu? 16 Mart altında son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 11:19
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son fiyatlar, yatırımcıların takibinde.
ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrasında hareketlenmesi beklenen altın, güne düşüşle başladı.
FED kararının akabinde altın alım satım yapacak olanlar, gram ve çeyrek başta olmak üzere günün fiyatlarını inceliyor.
Gram altın bugün 906 liradan işlem görürken çeyrek ise 1488 liraya geriledi.
Peki 16Mart 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
16 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 906,34
SATIŞ: 906,57
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.472,00
SATIŞ: 1.488,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.874,00
SATIŞ: 5.930,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.949,00
SATIŞ: 2.978,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.906,47
SATIŞ: 5.962,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 821,20
SATIŞ: 828,80
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.914,56
SATIŞ: 1.914,96