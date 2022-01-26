FED öncesi sessizlik! Güncel altın fiyatları 26 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

FED öncesi sessizlik! Güncel altın fiyatları 26 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi ve sonrasında nasıl etkilenecek merak ediliyor. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba gram, çeyrek, tam ve ons altında son rakamlar...

Altın fiyatları için kritik gün...

Yurt içi ve yurt dışı piyasalar, FED toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmış durumda.

Fed, faiz kararını saat 21.00 civarında duyuracak. Fed’in varlık alım programında azaltıma gitmesi ve faiz artışına ilişkin mesajlar vermesi beklenirken ‘altın fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılıyor.

FED öncesi altın alım-satım işlemi yapacak olanlar, altında son durumu inceliyor. Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.

Peki 26 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

26 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 802,05

SATIŞ: 802,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.301,00

SATIŞ: 1.321,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.204,00

SATIŞ: 5.261,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.604,00

SATIŞ: 2.642,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.236,47

SATIŞ: 5.293,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 729,60

SATIŞ: 734,57

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.844,41

SATIŞ: 1.844,69