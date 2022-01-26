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- FED öncesi sessizlik! Güncel altın fiyatları 26 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
FED öncesi sessizlik! Güncel altın fiyatları 26 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 11:08
- Güncelleme : 26.01.2022 - 11:14
Altın fiyatları için kritik gün...
Yurt içi ve yurt dışı piyasalar, FED toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanmış durumda.
Fed, faiz kararını saat 21.00 civarında duyuracak. Fed’in varlık alım programında azaltıma gitmesi ve faiz artışına ilişkin mesajlar vermesi beklenirken ‘altın fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılıyor.
FED öncesi altın alım-satım işlemi yapacak olanlar, altında son durumu inceliyor. Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.
Peki 26 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
26 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 802,05
SATIŞ: 802,18
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.301,00
SATIŞ: 1.321,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.204,00
SATIŞ: 5.261,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.604,00
SATIŞ: 2.642,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.236,47
SATIŞ: 5.293,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 729,60
SATIŞ: 734,57
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.844,41
SATIŞ: 1.844,69