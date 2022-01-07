Fed para politikası yetkilileri ikiye böldü

Yüksek enflasyonun direnmeye devam etmesiyle, gevşek para politikasından yana olan Fed yetkilileri bile merkez bankasının bu yıl para politikasını sıkılaştırması gerektiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutmasını bırakarak sıkılaşma politikası ile birlikte yükselteceğine işaret etmesi fiyatlamaları etkiliyor. Fed yetkililerinin de belirttileri görüşlerde önemli konularda ayrıştığı görülüyor.

"FAİZLER MARTTAN DAHA ÖNCE YÜKSELTİLEBİLİR"

St Louis Fed Başkanı James Bullard, dünkü açıklamalarında Fed'in mart ayı kadar erken bir tarihte faizleri yükseltebileceğini ve şu anda enflasyon karşısında ihtiyaç duyulan daha agresif hamlelerde bulunmak için "iyi bir konumda" olduğunu söyledi.

"PARA POLİTİKASINDA SIKILAŞMANIN PİYASAYA ZARAR VERME İHTİMALİ VAR"

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise dün gerçekleşen farklı bir etkinlikte Bullard'ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından farklı olarak, kendisinin de bu yıl faiz artırımları beklediğini ancak politikanın sıkılaştırılması konusunda fazla agresif hamlelerde bulunmanın istihdam piyasasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

"BU YIL İKİ FAİZ ARTIŞI OLABİLİR"

Bu haftanın başında konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise, uzun süredir savunduğu 2024 yılına kadar faizlerin yükseltilmemesi gerektiği görüşünü terk ederek bu yıl iki faiz artırımının gerçekleşeceğini beklediğini söylemişti.

"FED YETKİLİLERİ İKİYE AYRILDI"

Bank Policy Institute baş ekonomisti olan eski Fed ekonomisti Bill Nelson, Fed yetkililerinin şu anda "para politikasını sıkılaştırmak isteyenler ve para politikasını daha da erken sıkılaştırmak isteyenler" olmak üzere iki gruba ayrılmış olduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinin çoğunun hâlâ ilk grupta kaldığını belirten Nelson, "bu dağılım, büyük ekonomik sürprizler hariç olmak üzere para politikası için aşağı yönlü değil, yukarı yönlü risklere yol açacaktır." dedi.