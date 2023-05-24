Fed, piyasanın nabzını Twitter'dan tutuyor Twitter'dan, Doğal Dil İşleme yöntemiyle kredi ve finansal piyasa duyarlılığı ölçüsü oluşturuldu. Fed, bulduğu yöntemle Twitter'dan finansal duyarlılık ölçümü yapıyor.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Twitter verilerine dayanarak, piyasaları takip ediyor.

Doğal Dil İşleme yöntemini kullanarak yeni bir kredi ve finansal piyasa duyarlılığı ölçüsü oluşturdu.

Fed'in konuya ilişkin hazırladığı raporunda Twitter Finansal Duyarlılık Endeksi'nin (TFSI) şirket tahvil marjları, diğer fiyat ve ankete dayalı finansal durum ölçütleriyle yüksek oranda ilişkili bulunduğu kaydedildi.

Bir gecedeki Twitter finansal duyarlılığının ertesi günkü piyasa getirilerini tahmin etmeye yardımcı olduğunun tespit edildiği belirtilen raporda, "Bunun da ötesinde, endeksin ABD para politikasındaki değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olan bilgiler içerdiğini gösteriyoruz." dendi.

Twitter'dan finansal duyarlılık ölçümü yapılıyor

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamasından önceki gün şu ifadeleri kullandı:

Twitter finansal duyarlılığındaki bozulma, kısıtlayıcı para politikası şoklarının boyutunu tahmin ediyor. Para politikasının beklenmedik şekilde sıkılaştırılmasına yanıt olarak da finansal duyarlılığın kötüleştiğini belgeliyoruz.

"Fed ile ilgili twitler baskın"

Raporda, bu kapsamda Twitter verilerinde Doğal Dil İşleme yönetimi kullanılarak gerçek zamanlı bir finansal duyarlılık endeksi oluşturulduğu kaydedilerek, Fed ile ilgili twitlerin FOMC günlerinde finansal duyarlılık açısından baskın bir rol oynadığı aktarıldı.