Fed: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını tekrarladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineleyerek gündeme getirdi.

"EKONOMİ TOPARLANDIKÇA TAHVİL ALIMLARINI AZALTACAĞIZ"

Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

"ÜLKELERİN BORÇLARI ÖDENEBİLİR SEVİYEDE"

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.