Fed sonrası dolar güçlendi

Dün ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit tutup, varlık alımlarında kasım ayından itibaren azaltımına gidecek seviyeye gelindiğini açıklayınca dolar ve borsalar aldıkları güvenle güç kazandı.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha erken sıkılaştırmaya gideceğine işaret eden açıklamaları ardından küresel piyasalarda bir ayın zirvesine yükselirken piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU FAİZDE İNDİRİM YAPILACAK ENDİŞESİ DOĞURDU

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyona odaklanacağını açıklaması ise yatırımcı toplantısından bir hafta sonra gerçekleşti. Ekonomistler, bugünkü toplantıdan faiz artışı beklemese de daha önce dile getiriler çekirdek enflasyon vurgusu akıllarda iz bıraktı.

DOLAR/TL ERKEN FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞESİYLE YÜKSELDİ

Dolar/TL, TCMB'den erken faiz indirimi endişesinin de etkisiyle eylül ayı başındaki 8,3 seviyelerinden 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesine doğru yükselişe zaten geçmiş durumda.

Dolar/TL bu hafta 8,7250 seviyesine kadar yükseldikten sonra Çinli Evergrande Group'un vadesi gelen yurt içi tahvilinin kupon ödemesini yapacağını açıklamasından ve sınırlı da olsa lokal döviz satışlarından destek bularak 8,6-8,7 bandında denge buldu.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL bugün saat 08.57'te 8.6650/8.6690 seviyesindeydi.

Aynı saatte euro/TL 10.1455/10.1523, sepet bazında TL 9.4048/9.4106 seviyesindeydi.